Байкал: 360 минут и вся жизнь

Весной 2018 года Минприроды представит поправки в действующее законодательство, касающиеся сокращения площади водоохранной зоны Байкала. Цель — снять жесткие и не всегда оправданные ограничения на хозяйственную деятельность. Проблема была поднята в июне в ходе прямой линии с президентом жителями острова Ольхон. Владимир Путин поручил профильным ведомствам принять меры по исправлению ситуации. В проблемах развития экономики прибайкальских территорий вообще и туристической отрасли в частности разбиралась «Лента.ру».

Возвращение здравого смысла

Не так давно глава Минприроды Сергей Донской сообщил, что площадь водоохранной зоны Байкала будет сокращена с 57 до 5,9 тысячи квадратных километра. При этом площадь самого озера составляет около 32 тысяч квадратных километров. Поручение снять ограничения на хозяйственную деятельность вокруг озера дал президент Владимир Путин по итогам прямой линии.

Министр отметил, что изменения в нормативные правовые документы будут готовы к весне следующего года. По его словам, водоохранная зона Байкала, согласно законодательству, не может быть использована под сброс сточных вод, строительство АЗС и других объектов, загрязняющих природу.

До 2015 года запретная зона была ограничена всего 200 метрами. Затем ее расширили до 60 километров, в результате в зону попали населенные пункты. Жители Ольхона — в числе пострадавших: сейчас на острове запрещено какое-либо строительство. Например, нужна дорога, но по закону прокладывать ее нельзя.

Глава государства потребовал снять избыточные ограничения на хозяйственную деятельность, однако сделать это не в ущерб экологии Байкала. Сокращение площади водоохранной зоны, безусловно, даст толчок социально-экономическому развитию территорий Прибайкалья, в том числе и созданию современной туристической инфраструктуры.

Государственный приоритет

Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Бурятию Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ» Слева направо: полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, президент России Владимир Путин, начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик и временно исполняющий обязанности главы Республики Бурятия Алексей Цыденов перед началом церемонии выпуска в Байкал молоди омуля в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике.

О том, что Байкал был и остается несомненным государственным приоритетом, Путин еще раз напомнил в начале августа в Бурятии. Здесь он провел совещание, посвященное настоящему и будущему уникального озера. Глава государства подчеркнул, что Байкал — достояние всей планеты, а для россиян «гордость, и особая ответственность».

Байкал — самое глубокое озеро в мире, крупнейший резервуар пресной воды на планете, объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Здесь уникальная флора и фауна — более 250 видов растений и животных встречаются только здесь.

К сожалению, за предшествующие десятилетия хозяйственная деятельность человека нанесла серьезный вред озеру. Загрязнены многие районы Прибайкалья. В частности, после закрытия ЦБК осталось более 6 миллионов тонн опасных отходов. Эти «наследство», старые и новые свалки мусора, коммунальные стоки продолжают отравлять Байкал.

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Путин поставил задачу провести полноценную рекультивацию территорий вокруг озера. По словам президента, властям необходимо «разобраться с продолжающими работать объектами» промышленности и коммунальной сферы, модернизировать существующие и построить новые очистные сооружения, исключить попадание в Байкал химических отходов сельского хозяйства.

После закрытия ЦБК экологическая обстановка стабилизировалась, сбросы сточных вод снизились более чем на 80 процентов, отметил глава Минприроды Донской. Но проблемы остаются. Министр считает целесообразным восстановить объемы финансирования ФЦП: в период с 2012-го по 2020 год оно составляет примерно 26 миллиардов рублей, при том что предлагалось выделить 58 миллиардов рублей. ФЦП должна быть пролонгирована до 2030 года, убежден Донской. Президент подтвердил важность этой программы для решения экологических проблем Байкала.

Туристическая Мекка

Особая тема для Байкала — развитие туризма. Озеро словно магнит притягивает к себе россиян и иностранцев: здесь ежегодно бывает до миллиона приезжих. И этот поток растет, а местная туристическая инфраструктура пока не готова принимать такую массу гостей. Как результат — паломничество туристов со всех концов России и мира имеет негативную оборотную сторону: на местах стихийно возникающих палаточных лагерей остаются свалки мусора.

Спрос, как известно, рождает предложение — это одна из формул рыночной экономики. Применительно к Байкалу реалии таковы, что стремление предпринимателей по максимуму использовать интерес туристов к отдыху на озере подчас оборачивается пренебрежением к элементарным экологическим нормам. Генпрокуратура, выполняя поручение президента, проверит факты незаконной и экологически вредной деятельности.

Чистая работа

Стимулировать экологическую ответственность бизнеса — еще одна установка президента. Следует сказать, что многие предприниматели открыты к сотрудничеству. Большой вклад в сохранение озера вносит ассоциация «Друзья Байкала», которую весной 2017 года создали представители местного турбизнеса. Этот проект реализуется при активном участии компании En+ Group.

«С точки зрения туризма — и внутреннего, и въездного — у региона хорошие перспективы. Всем интересно, чтобы развивались экономика и социальная сфера территорий у Байкала. Но при этом важно, чтобы Байкал оставался заповедной зоной», —говорит директор по связям с общественностью En+ Group Елена Вишнякова.

Решению этих задач посвящен и экомарафон «360 минут», который делает ставку на привлечение максимально большего числа волонтеров к очистке берегов озера от мусора и стихийных свалок. Условия просты: участники должны 360 минут посвятить приведению в порядок прибрежных территорий.

Поселок Хужир Фото: Михаил Мордасов / PhotoXPress.ru

«В повестке дня — подъем экономики и социальной сферы региона через развитие туристической отрасли при условии органичного сохранения уникальной природы», — заявила «Ленте.ру» куратор проекта «360 минут» Мария Грачева. Она высоко оценивает готовность бизнеса к сотрудничеству в этой сфере. По ее словам, активность «Друзей Байкала» обнадеживает, это признак социальной ответственности предпринимателей, готовых сообща решать экологические вопросы, развивать туристическую инфраструктуру. Деятельность ассоциации может стать знаковой для региона, убеждена Грачева.

Нельзя забывать и об интересах местных жителей, которым нужны дороги, вода, электричество и прочие блага цивилизации, отметила Вишнякова. Сохранение озера предполагает системный подход, подчеркнула она. Неслучайно одним из приоритетов «Друзей Байкала» определено развитие экологических технологий в предпринимательстве, научных исследований.

Важный пункт работы экологов и предпринимателей — создание туристического рейтинга, который стал одним из пунктов комплексной программы защиты Байкала, сказала Вишнякова. Дело в том, что туристический бум вызвал практически неконтролируемый рост строительства отелей и баз отдыха вокруг озера.

Основной массив турбаз на Байкале — деревянные домики. Они возводятся буквально за две недели, о соблюдении экологических стандартов тут и говорить не приходится: не то что систем водоочистки — нет элементарных биотуалетов.

Ассоциация «Друзья Байкала» предложила местным отельерам принять участие в создании экологического рейтинга. Для этого гостиницам и базам отдыха, расположенным у озера, необходимо пройти экологический аудит и получить место в рейтинге.

Недавно состоялось заседание ассоциации, посвященное созданию методики анализа туристической инфраструктуры озера. Методику разрабатывает Экологический союз Санкт-Петербурга, который много лет проводит подобную сертификацию предприятий.

Будет рейтинг — у туристов появится возможность выбрать место отдыха не только по цене, но и по экологическим критериям. Новое поколение туристов, как показывают опросы, готово платить в среднем на 15 процентов больше за экологичные продукты, не вредящие окружающей среде, подчеркнула Грачева.

«На выходе мы рассчитываем получить сбалансированного потребителя туристических услуг: экопросвященного, экокультурного, экозаряженного на помощь этой территории», — заявила Вишнякова.

Ученые и волонтеры

Деятельность ассоциации «Друзья Байкала» направлена в том числе и на поиск коммерческих решений. В этом направлении уже есть первые успехи. Известный факт: по вине человека, своевременно не озаботившегося очисткой сточных вод, серьезной проблемой озера стали водоросли рода спирогира. Есть пути ее решения, причем без затрат для бюджета, утверждает Вишнякова. Она рассказала об алгоритме действий.

Шаг первый: научная экспедиция собирает и изучает образцы водорослей, ученые дают общие характеристики. Шаг второй: на базе результатов исследований школа экологического предпринимательства объявляет конкурс на коммерческое использование этих водорослей. Создаются соответствующие технологии. Шаг третий: в регионе создаются предприятия, которые начинают поставлять на рынок некий продукт из водорослей.

Так в результате первого исследования и конкурса появились проекты использования спирогиры в сельском хозяйстве в качестве гумуса и мульчи. Другим проектом участников школы экологического предпринимательства стала крафтовая дизайнерская бумага из прессованной водоросли, которая может быть использована в сувенирной продукции. Кстати, именно благодаря школе туристы увозят с Байкала сувениры, произведенные не в Китае, а в регионе. Еще несколько лет назад такое было просто невозможно.

Отдыхающие на острове Ольхон, на берегу пролива Малое Море Фото: Николай Рютин / РИА Новости

Выигрывают все, в том числе и местные жители, для которых появятся новые рабочие места. Именно это и есть коммерческий подход к очистке Байкала. Альтернатива ему — миллиардные затраты бюджетов всех уровней на очистку озера. Такие комплексные проекты по экопредпринимательству весьма перспективны, поэтому их следует тиражировать, считают в ассоциации.

На берегах Байкала множество реликтовых растений, которые растут только здесь. А вокруг озера дороги в основном грунтовые, где-то их вообще нет. Туристы, забирающиеся в заповедную глушь на своих внедорожниках, колесами уничтожают растительность. Эти места хорошо видны на фотографиях, сделанных с воздуха.

Поэтому один из проектов «Друзьей Байкала» и участников экомарофона «360 минут» — рекультивация пострадавших участков прибрежной черты озера. Сейчас работа ведется в тестовом режиме — сказывается недостаток финансирования.

Но в данном случае значение имеет готовность предпринимателей сотрудничать, их способность выйти на новый уровень сознания. «Да, они конкурируют друг с другом — такова природа бизнеса. Однако объединяются для решения экологических проблем Байкала», — резюмировала Грачева.