Глава Минприроды заявил об экологической угрозе для Байкала

Экологическую угрозу для Байкала в период экстремального многоводья несут свалки и кладбища в недопустимой близости от воды. Об этом заявил РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Министр пояснил, что на Байкале наступил период экстремального многоводья, в это время подтапливает территории в Бурятии и Иркутск. По прогнозам ученых, многоводье может продлиться несколько лет.

«Ученые Института водных проблем РАН уже порядка 20 лет говорят о том, что строить там, куда может прийти вода, нельзя. Имущество, которое страдает при этом — вполне конкретный материальный ущерб, но лишь полбеды. Есть и угрозы экологические. Там, где живут люди, неминуемо появляются свалки, кладбища. Вода взаимодействует со всем, чего касается. И здесь речь идёт уже о гораздо более серьезных последствиях», — сказал Козлов.

Жить около озера, по его словам, рискованно из-за угрозы подтоплений. Министр напомнил, что задачей местных властей было довести до людей информацию о рисках и принять меры: заняться переселением. Для каждого муниципалитета Козлов призвал подобрать оптимальное решение. В качестве примеров он привел строительство инженерной защиты, переселение или обязательное страхование тех, кто отказывается покидать зоны риска.

12 августа сообщалось, что в водах Байкала нашли загрязнение длиной 22 километра, оно носит антропогенный характер. Образцы воды, взятые в районе острова Ольхон, показали фрагменты фито- и зоопланктона, пыльцы растений, кусочки пепла и частицы различной взвеси, а также маслянистую субстанцию. Выяснилось, что загрязнение не является природным или искусственным нефтепродуктом. 16 августа маслянистые пятна на поверхности заметили снова.