Маслянистые пятна на поверхности Байкала сняли на видео

На Байкале сняли на видео маслянистые пятна и мутно-зеленую воду на поверхности

На Байкале в бухте Песчаная цвет воды изменился с прозрачного на мутно-зеленый, а на поверхности воды появились маслянистые пятна. Снятое видео публикует группа «ВКонтакте» «Люди Байкала».

На кадрах можно наблюдать маслянистые пятна зеленого цвета. По словам автора ролика, которая каждый день бывает у воды в этих местах, такой цвет не является типичным для озера.

Также она отметила неприятный запах, однако имеет ли он отношение к цвету воды — неизвестно. По словам очевидцев, аналогичная ситуация наблюдается в бухтах Бабушка и Сенная. Также местные жители отмечают, что после купания остается жирная пленка на коже.

По другой версии, в воде зацвели водоросли, поэтому она приобрела такой цвет.

Ранее сообщалось, что в водах Байкала нашли загрязнение длиной 22 километра, оно носит антропогенный характер. Образцы воды, взятые в районе острова Ольхон, показали фрагменты фито- и зоопланктона, пыльцы растений, кусочки пепла и частицы различной взвеси. Также была обнаружена маслянистая субстанция. Она, согласно результатам тестов, не является природным или искусственным нефтепродуктом.

В Минприроды не подтвердили факт загрязнения Байкала.