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Подсчитан объем мусора от каждого россиянина

Российский экологический оператор: россиянин выбрасывает ежегодно 400 килограммов мусора
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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В России оценили масштабы образования бытовых отходов от каждого жителя в год. Согласно подсчетам, от одного человека в стране за 12 месяцев накапливается объем мусора в 400 килограммов, передает ТАСС со ссылкой на оценку и посчеты Российского экологического оператора (РЭО).

Специалисты организации настаивают на том, что россиянам нужно настраиваться на экологическую культуру потребления. В РЭО подчеркивают, что ежегодно население мира выбрасывает более 200 миллиардов пластиковых бутылок, которые не всегда грамотно утилизируются и идут во вторичное использование.

«В мусорные баки летят 58 миллиардов одноразовых стаканчиков и едва ли не пять триллионов пакетов. Если отходами не заниматься, то наша планета полностью погрязнет в отходах. Поэтому появилось такое понятие — экологическая культура. Такая культура поможет сохранить планету чистой» — поясняет гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Компания запустила проект «Зеленая школа» на YouTube, в котором рассказывают о подходах к сортировке мусора, сколько времени разлагается та или иная упаковка от популярных товаров, есть ли альтернатива пластику. Видеоматериалы также разослали в три тысячи школ 40 субъектов России для приобщения к экоповестке молодого поколения.

Ранее российское отделение Greenpeace предложило идею для снижения числа свалок в стране. Активисты объявили борьбу с неэкологичными сервисами доставки еды, в которых используют много неразлагаемой упаковки. По подсчетам Greenpeace, указанный сегмент занимает пятую часть рынка общепита, и за 2020 год от указанных компаний образовалось около 40 тысяч тонн мусора в виде контейнеров, пакетов, вилок из пластика.

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