У Подмосковья появился конкурент в сортировке мусора

У Московской области, где работает несколько мусороперерабатывающих комплексов, появился конкурент в рейтинге регионов по высоким достижениям в обращении с отходами. Им стала Орловская область. По данным Российского экологического оператора (РЭО), там также удалось достичь 100-процентного показателя сортировки, передает «Российская газета».

Национальной цели по мусорной реформе достигли только два субъекта страны. Помимо Подмосковья и Орловской области лидерами программы назвали Калужскую область, где на сортировку попадает 99 процентов отходов, образующихся на территории региона, Калмыкию (96,11 процента), Костромскую область (92,8 процента), республику Адыгею (88,34 процента), Ставропольский край (87,05 процента), Астраханскую, Рязанскую, Саратовскую области с показателями в 83,27, 79,77 и 79,4 процента соответственно, сообщили в РЭО.

«К 2030 году вся Россия должна достигнуть цели по сортировке всех отходов и снижение захоронения ТКО на полигонах вдвое», — подчеркнул гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Ранее стало известно о планах Минприроды с 2022 года ввести полную переработку отходов в виде упаковки от товаров. Компании-производители на территории России, которые не займутся утилизацией мусора от своей продукции самостоятельно, будут оплачивать экосбор.