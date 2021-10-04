В России задумали полностью избавиться от одного вида мусора

Минприроды повысит объем переработки упаковки товаров в России до 100 процентов

С 2022 года в России задумали тотально избавиться от отходов одного вида — упаковки товаров, произведенных на территории страны. Минприроды рассматривает вариант с вводом норматива переработки тары до 100 процентов до 2024 года, передает РБК со ссылкой на проект распоряжения правительства, разработанный Минприроды.

Реформу, задуманную с целью повысить объемы рециклинга мусора, пока не успели согласовать другие профильные ведомства. Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил участие РЭО в разработке новых нормативов.

Механизм предполагает, что утилизация различной упаковки товаров, которая сейчас не превышает 45 процентов от общего объема выпуска в стране, станет 100-процентной, а объемы переработки товаров будут увеличиваться поэтапно по десять процентов ежегодно. Компаниям не обязательно придется самим заниматься утилизацией отходов, они смогут закрыть вопрос уплатой экосбора.

Для реализации инициативы потребуется принять несколько дополнительных нормативных актов и поправки в закон «Об отходах производства и потребления», а также в закон о регулирования торговой деятельности, пояснили в Минприроды.

Ранее отделение Greenpeace в России предложило избавиться неразлагаемой упаковки, которую массово используют в сервисах доставки еды. Экоактивисты подсчитали, что на указанный сегмент бизнеса за 2020 год пришлось около 40 тысяч тонн отходов из одноразового пластика.