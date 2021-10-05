Названа самая опасная для планеты упаковка

Британская компания Packaging Online сравнила период разложения разных типов упаковок и выяснила, что самой неэкологичной тарой оказались одноразовые капсулы для кофе — они продолжат загрязнять планету в ближайшие 500 лет. К такому выводу пришли исследователи в опубликованном на сайте докладе.

Эксперты подсчитали, что каждый месяц на свалки попадает около 29 тысяч пластиковых капсул и 350 тысяч — ежегодно. До их полного уничтожения потребуется значительно больше времени, чем для других видов упаковок. Пластиковые бутылки разлагаются 400 лет, а алюминиевые банки — от 80 до 100 лет. Дольше мусора от кофе на поверхности Земли остается только стекло — некоторые ученые уверены в его неспособности к разложению, а другие считают, что процесс займет более миллиона лет. В отличие от одноразовых пластиковых коробочек, стеклянная упаковка часто используется повторно и легко поддается переработке.

Вредными для планеты кофейные капсулы делает их прочность. Обычно они производятся из покрытого пластиком алюминия — это необходимо, чтобы выдерживать высокое давление в кофемашине во время приготовления напитка. Однако переработке такое сырье не подлежит — практически невозможно отделить его компоненты друг от друга. В качестве экологичной альтернативы Packaging Online предлагает многоразовые капсулы из нержавеющей стали или полностью компостируемые, которые исчезнут через два месяца. Исследователи также определили самые безопасные для природы упаковочные материалы — таковыми оказались металл, картон и бумага.

В начале сентября одноразовые капсулы для кофе вошли в перечень товаров, производство которых могут запретить в России. По прогнозу главы компании «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, выпускать опасные для природы товары перестанут не раньше, чем через два года — столько времени потребуется на развитие альтернативных предприятий.

