В России запретят пластиковую посуду

Глава РЭУ Буцаев заявил, что в России через два года могут запретить пластиковую посуду

В России в скором времени могут ввести запрет на производство одноразовых пластиковых товаров и упаковки, сообщил ТАСС глава компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, на создание мощностей для производства альтернативных товаров потребуется два года.

Список товаров, которые рекомендовали к запрету в стране включает в себя 28 одноразовых товаров, среди которых: одноразовые пластиковые приборы, посуда, капсулы для кофе, блистерные упаковки (кроме лекарств), упаковки для табачной продукции, а также упаковки для яиц, ватные палочки и несколько видов пакетов.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство России не рассматривает запрет на использование памперсов, несмотря на невозможность их переработки. В свете подготовки соответствующих поправок в законодательство она подчеркнула, что подгузники являются жизненно необходимым товаром, их объективно нечем заменить.