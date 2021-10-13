Путин предсказал рекордный рост российской экономики

Президент России Владимир Путин заявил, что к концу 2021 года Россия может выйти на «серьезный, даже рекордный» рост ВВП. Глава государства добавил, что от санкций, которые США ввели против энергетического сектора экономики России, пострадали сами американцы, сообщает ТАСС.

«У нас американцы ввели санкции в сфере энергетики. Чего добились? Exxon Mobil вышел из выгодных контрактов, прекратил участие в совместных проектах — ну, кроме одного на Дальнем Востоке... Никто ничего не выиграл. Цены на газ взлетели до небес. На нефтяном рынке произошли ситуации, от которых сами американцы страдают. Результат не только не нулевой — он отрицательный», — высказался Путин во время выступления на Российской энергетической неделе.