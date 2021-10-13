Путин назвал коррупцией официальный лоббизм в США

Президент России Владимир Путин во время выступления на Российской энергетической неделе назвал коррупцией официальный лоббизм в США. Его слова передает РИА Новости.

«Что такое лоббизм? Что такое официальный лоббизм в США? Это легализованная коррупция — вот, что это такое. Понятно всем, все помалкивают», — пояснил Путин. Он также добавил, что из-за непрямого избрания президента в США главой государства уже трижды становились кандидаты, получившие меньшее количество голосов. О ком конкретно идет речь, Путин не уточнил.

Лоббизм — официальный инструмент продвижения законопроектов как на региональном, так и на федеральном уровне в США. В части штатов он регулируется законом, а в части — запрещен.

Профессиональные американские лоббисты должны официально регистрироваться и подавать отчеты о своей деятельности. Услугами лоббистов могут пользоваться в том числе страны, желающие получить то или иное решение американских властей в свою пользу.

В ходе того же выступления Путин рассказал, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд обсуждает в Москве среди прочего возможные контакты на высшем уровне. Российский лидер добавил, что у него сложились устойчивые рабочие отношения с американским коллегой Джо Байденом, отметив, что Москва готова работать с любым президентом США, избранным народом.