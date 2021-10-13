Путин оценил вероятность использования Китаем силовых методов

У Китая нет необходимости привлекать вооруженные силы для решения каких-либо проблем. Так вероятность использования Пекином силовых методов в отношении Тайваня оценил президент России Владимир Путин, его слова в среду, 13 октября, приводит ТАСС.

«Насколько я себе представляю китайскую философию, в том числе государственное строительство и управление, она как раз и не связана с применением силы», — отметил глава государства, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

По его словам, Пекин вполне может добиваться реализации своих национальных целей за счет наращивания своего экономического потенциала. Так, уже сейчас Китай представляет собой мощную экономику, а по паритету покупательной способности даже смог обогнать США.

Путин также напомнил, что ранее лидер КНР Си Цзиньпин сам заявлял о том, что Пекин не планирует использовать вооруженные силы для разрешения различных конфликтов.

Отношения между Китаем и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в войне с Компартией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Контакт между материковым Китаем и островом начал восстанавливаться только в конце 1980-х годов. Пекин считает Тайвань частью своей территории.

Тайбэй отказывается признавать себя частью Китайской Народной Республики. Президент Китайской Республики (Тайвань) Цай Инвэнь заявила, что страна готова ответить на «китайскую угрозу» и будет защищать свой демократический образ жизни. Она добавила, что военные полеты Китая в зону противовоздушной обороны Тайваня серьезно повлияли на национальную безопасность и безопасность авиации, и описала ситуацию как более сложную и изменчивую, чем когда-либо за последние 72 года.