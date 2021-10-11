Китай возмутился визитом бывшего премьера Австралии на Тайвань

Пекин возмущен визитом бывшего премьер-министра Австралии Тони Эббота на Тайвань и его высказываниями о «растущей агрессивности» КНР. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня.

Дипломат обвинил Эббота в очернении республики и указал, что это является «беспричинным вмешательством во внутренние дела». Он назвал поступок экс-премьера аморальным и непопулярным.

Лицзянь призвал Канберру остановить «безответственные» высказывания и уважать подъем Китая, освободившись от идеологических предрассудков.

Власти Австралии заявили, что визит бывшего премьер-министра на Тайвань носил исключительно частный характер и не был согласован с правительством.

8 октября Тони Эббот посетил островное государство с неофициальным визитом. Он встретился с президентом Тайваня Цай Инвэнь и призвал к международной поддержке республики.

Экс-премьер подчеркнул необходимость отстаивать свободу «для всех людей в Китае и на Тайване принимать собственные решения относительно своей жизни и своего будущего». «Чувствуя, что его [Китая] относительная мощь, возможно, достигла пика, со старением населения и замедлением экономики, вполне возможно, что Пекин очень скоро может нанести катастрофический удар [по Тайваню]», — заключил Эббот.

Визит бывшего премьер-министра состоялся на фоне роста напряженности между КНР и западными странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в районе принадлежит КНР. Речь идет о спорных водах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других государств. Правительство Китая предпринимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Цель сделки — защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе и объединение усилий в сфере развития оборонного сектора.

После этого Канберра разорвала контракт с французской компанией Naval Group, который предусматривал производство 12 ударных подлодок на сумму около 66 миллиардов долларов, в пользу получения атомных субмарин от США. Австралийское правительство делало расчет на то, что Китай воспримет появление у нее новых подводных лодок как угрозу.