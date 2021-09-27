Австралия назвала причины появления в стране новых подлодок

Австралия делала расчет на то, что Китай воспринял появление у нее новых атомных подводных лодок как угрозу. Об этом телеканалу CBS News рассказал премьер-министр Скотт Моррисон.

«На самом деле именно этого мы и хотели добиться», — заявил политик. При этом он отметил, что не видит причин для того, чтобы Пекин предпринял какие-то ответные шаги против Австралии. Моррисон уточнил, что альянс AUKUS не направлен против Китая, а является «позитивным партнерством не против кого-то, а за что-то».

25 сентября бывший посол Китая в ООН Ша Цзукан заявил, что Китай должен приготовиться применить ядерное оружие, чтобы дать отпор новым альянсам, которые формируют США, в том числе AUKUS. Дипломат считает, что настало время «пересмотреть и отрегулировать» давнее обязательство не наносить ядерных ударов первыми, так как военное присутствие США увеличивается. По его мнению, нынешняя политика Пекина дала «моральный авторитет», но «не подходит» в качестве ответа на политику Вашингтона, которая может угрожать безопасности в регионе.

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Цель сделки — защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе и объединение усилий в сфере развития оборонного сектора.

Позднее глава МИД России Сергей Лавров предположил, что появление оборонного альянса во главе с США стало реакцией на стремление Евросоюза к автономии на фоне поспешного выхода из Афганистана. «Насаждение "порядка, основанного на правилах", вместо безусловного соблюдения международного права чревато опасными рецидивами блоковой политики, созданием разделительных линий между группой западных стран и остальными государствами», — сказал глава российской дипломатии.