Китай пригрозил США ядерным ударом в ответ на новый альянс

Китай должен приготовиться применить ядерное оружие, чтобы дать отпор новым альянсам, которые формируют США, в том числе AUKUS. С таким заявлением выступил бывший посол Китая в ООН Ша Цзукан, передает издание Daily Mail.

Цзукан считает, что настало время «пересмотреть и отрегулировать» давнее обязательство не наносить ядерных ударов первыми, так как военное присутствие США увеличивается. По мнению дипломата, нынешняя политика Пекина дала «моральный авторитет», но «не подходит» в качестве ответа на политику Вашингтона, которая может угрожать безопасности в регионе.

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Цель сделки — защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе и объединение усилий в сфере развития оборонного сектора.

Создание альянса привело к тому, что Австралия расторгла контракты о строительстве подлодок на суммы 66 миллиардов долларов с Францией в пользу создания атомных субмарин. Париж назвал «ударом в спину» действия Канберры и впервые в истории отозвал своего посла из страны.