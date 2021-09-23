В Европе потребовали размещать вооруженные силы независимо от НАТО и США

Жозеп Боррель: ЕС должен действовать самостоятельно там, где не могут вмешаться США и НАТО

У Европейского Союза (ЕС) должна быть возможность самостоятельно размещать вооруженные силы там, где не могут вмешаться США и НАТО. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По его словам, Европа должна действовать независимо и «размещать войска в той же манере, в которой это делают американцы». При этом Боррель подчеркнул, что усиление европейских государств не должно вызывать у военного блока беспокойство.

«Чем сильнее будет Европа, тем сильнее будет НАТО, поскольку мы являемся ее частью. Военные возможности Европы — это дополнение для НАТО, а не альтернатива ему», — заявил верховный представитель ЕС.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз намерен расширить свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе в ответ на заключенный между США, Великобританией и Австралией военный альянс AUKUS. По его словам, ЕС необходимо работать над расширением своей стратегической автономии и укреплять политические и оборонные связи в регионе.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также призвала европейские государства ускорить создание собственного военного блока, чтобы не полагаться на США в оборонной сфере. По ее мнению, союз должен обладать политической волей, чтобы самостоятельно использовать военные инструменты для участия в международных делах без помощи Соединенных Штатов и НАТО.