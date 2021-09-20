В ЕС отказались полагаться на США и призвали создать европейский военный блок

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала европейские государства ускорить создание собственного военного блока, чтобы не полагаться на США в оборонной сфере. Об этом сообщает BBC News.
Глава ЕК сделала такое заявление на фоне быстрого захвата власти в Афганистане радикальной террористической организацией «Талибан» (запрещенное в России движение). По ее словам, это событие породило вопросы в НАТО, а также подчеркнуло необходимость для ЕС ускорить развитие «Европейского оборонительного союза».
Фон дер Лайен отметила, что союз должен обладать политической волей, чтобы самостоятельно использовать военные инструменты для участия в международных делах без помощи Соединенных Штатов и НАТО.
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС намерен расширить свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе в ответ на заключенный между США, Великобританией и Австралией военный альянс AUKUS. По его словам, ЕС необходимо работать над расширением своей стратегической автономии и укреплять политические и оборонные связи в регионе.