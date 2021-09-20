В ЕС отказались полагаться на США и призвали создать европейский военный блок

Глава Еврокомиссии призвала создать собственный военный блок, чтобы не полагаться на США

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала европейские государства ускорить создание собственного военного блока, чтобы не полагаться на США в оборонной сфере. Об этом сообщает BBC News.

Глава ЕК сделала такое заявление на фоне быстрого захвата власти в Афганистане радикальной террористической организацией «Талибан» (запрещенное в России движение). По ее словам, это событие породило вопросы в НАТО, а также подчеркнуло необходимость для ЕС ускорить развитие «Европейского оборонительного союза».

Фон дер Лайен отметила, что союз должен обладать политической волей, чтобы самостоятельно использовать военные инструменты для участия в международных делах без помощи Соединенных Штатов и НАТО.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС намерен расширить свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе в ответ на заключенный между США, Великобританией и Австралией военный альянс AUKUS. По его словам, ЕС необходимо работать над расширением своей стратегической автономии и укреплять политические и оборонные связи в регионе.