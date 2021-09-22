Джонсон и Байден обсудили подход к России и Китаю на основе общих ценностей

Подход к России и Китаю должен основываться на общих ценностях, которые разделяют Лондон и Вашингтон. Об этом договорились премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп, говорится в сообщении представителя Даунинг-стрит, размещенном на сайте британского правительства.

Премьер-министр и президент также затронули ряд международных вопросов, в том числе Китая и России. Они согласились, что Великобритания и США будут продолжать подходить к этим вопросам, руководствуясь нашими общими ценностями канцелярия британского премьера о подходе к Китаю и России

Материалы по теме Взаимная вражда США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше? «Мир скатится к катастрофе» Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену?

В контексте общих ценностей Джонсон и Байден упомянули новое партнерство в сфере безопасности Австралии, Великобритании и США — AUKUS. Они подчеркнули «важность той роли, которую этот альянс будет играть в продвижении мира и стабильности в мире, используя компетенцию британцев, американцев и австралийцев для разрешения будущих вызовов»", говорится в коммюнике.

Тройственный альянс

16 сентября США, Великобритания и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Соглашение получило название AUKUS (аббревиатура названий трех стран-участниц: Австралия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты).

Цель этого партнерства заключается в упрощении обмена информацией и технологическими новшествами в области искусственного интеллекта, кибернетической и подводной системами, а также в появлении возможности нанесения ударов с больших расстояний. Кроме того, группа намерена обсуждать тему ядерной безопасности и противодействие Китаю.

Цель этого не только в усилении наших возможностей в Индо-Тихоокеанском регионе, но и в том, чтобы в целом приблизить Европу, в частности Великобританию, к нашим усилиям в стратегической сфере <...> и обеспечит более глубокую оперативную совместимость между ВМС трех стран пресс-служба Белого дома о целях альянса AUKUS

Помимо прочего, договор предполагает передачу Австралии технологий строительства атомных подлодок. Тем не менее, австралийские власти заверили, что страна по-прежнему привержена выполнению всех своих обязательств как государства, не обладающего ядерным оружием. А разработка подводных лодок с ядерными силовыми установками «станет совместным начинанием трех стран с упором на оперативную совместимость, общность и взаимную выгоду».

«Антироссийская политика»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что партнерство AUKUS является еще одним военным блоком, направленным против России и Китая.

По его словам, власти США пытаются втянуть объединение QUAD (Соединенные Штаты, Индия, Австралия и Япония) и другие страны для проведения антироссийской и антикитайской политики.

Буквально на днях в регионе оформился еще один военный блок — американо-британо-австралийский AUKUS, который преследует те же самые цели Николай Патрушев о целях альянса AUKUS

Их действия, предположительно, станут более агрессивными, чтобы отвлечь внимание «своих обществ от внутренних неурядиц за счет внешних авантюр». Такой тактики придерживались все разрушающие империи, начиная с Древнего Рима, заключил секретарь Совбеза России.

Реакция Китая

Пекин потребовал от стран AUKUS прекратить вмешательство во внутренние дела КНР ради их «эгоистичных геополитических выгод». Об этом заявил официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

Лицзянь считает, что КНР является главным экономическим двигателем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также гарантом мирного развития и стабильности.

США и Австралия должны перестать вмешиваться во внутренние дела Китая и перестать нарушать спокойствие в регионе Чжао Лицзянь о вмешательстве AUKUS в дела КНР

Посол Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй также призвал страны нового военного альянса AUKUS избавиться от мышления и идеологических предубеждений времен Холодной войны. Дипломат выразил мнение о том, что странам не следует создавать исключительные блоки, цель которых состоит в нанесении ущерба третьим государствам.