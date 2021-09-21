Патрушев назвал AUKUS направленным против России и Китая военным блоком

Партнерство AUKUS, которое было создано Австралией, США и Великобританией, является еще одним военным блоком, направленным против России и Китая. Так его назвал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, власти США пытаются втянуть объединение QUAD (Соединенные Штаты, Индия, Австралия и Япония) и другие страны для проведения антироссийской и антикитайской политики.

«Буквально на днях в регионе оформился еще один военный блок — американо-британо-австралийский AUKUS, который преследует те же самые цели», — отметил секретарь СБ. Он добавил, что при создании партнерства «американцы еще и своих французских партнеров выдавили, перехватив выгодную сделку по строительству атомных субмарин для Канберры».

Ранее Патрушев заявил, что действия Соединенных Штатов и их союзников станут непредсказуемыми. Их действия могут стать более агрессивными, чтобы отвлечь внимание «своих обществ от внутренних неурядиц за счет внешних авантюр». Такой тактики придерживались все разрушающие империи, начиная с Древнего Рима, уточнил секретарь СБ России.