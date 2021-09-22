Джонсон и Байден договорились о подходе к России и Китаю на основе общих ценностей

Подход к России и Китаю должен основываться на общих ценностях, которые разделяют Лондон и Вашингтон. Об этом договорились премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп, говорится в сообщении представителя Даунинг-стрит, размещенном на сайте британского правительства.

В контексте общих ценностей Джонсон и Байден упомянули новое партнерство в сфере безопасности Австралии, Великобритании и США — AUKUS. Они подчеркнули «важность той роли, которую этот альянс будет играть в продвижении мира и стабильности в мире, используя компетенцию британцев, американцев и австралийцев для разрешения будущих вызовов»", говорится в коммюнике.

16 сентября США, Великобритания и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Договоренность предполагает, что три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере нейросетей, кибернетической и подводной систем. Кроме того, Австралия по этому контракту будет строить подводные лодки, хотя еще несколько лет назад заключила соглашение с французской компанией Naval Group на производство 12 субмарин на 90 миллиардов австралийских долларов.