Лавров прокомментировал создание оборонного альянса AUKUS во главе с США

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая 25 сентября на Генассамблее ООН, прокомментировал создание трехстороннего объединения США, Великобритании и Австралии AUKUS. По его мнению, появление оборонного альянса во главе с США стало реакцией на стремление Евросоюза (ЕС) к автономии на фоне поспешного выхода из Афганистана. Его слова приводят «Известия».

«Насаждение "порядка, основанного на правилах", вместо безусловного соблюдения международного права чревато опасными рецидивами блоковой политики, созданием разделительных линий между группой западных стран и остальными государствами», — сказал дипломат.

По его словам, многие СМИ расценили поставками подводных лодок в Австралию как реакцию на разговоры о «стратегической автономии» Европы, которые активизировались после поспешного выхода США из Афганистана. «Сложившаяся вокруг этого выхода ситуация хаоса тоже является иллюстрацией тех правил, на которых Запад хотел бы строить свой миропорядок», — добавил Лавров.

Ранее в Китае заявили, что готовятся применить ядерное оружие, чтобы дать отпор новым альянсам, которые формируют США, в том числе AUKUS. Бывший посол Китая в ООН Ша Цзукан заявил, что настало время «пересмотреть и отрегулировать» давнее обязательство не наносить ядерных ударов первыми, так как военное присутствие Штатов увеличивается.