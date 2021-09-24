Политолог рассказал об основной цели России в случае войны с США

Современные российские разработки в области военного вооружения доказывают, что Россия настроена на противостояние с США. Такое мнение выразил израильский аналитик и военный эксперт Яков Кедми в эфире программы «Соловьев Live».

Политолог рассказал, что основной целью России в случае войны с США станет американский флот. По его мнению, Москва прекрасно понимает, что Соединенные Штаты в основном опираются на свои военно-морские силы.

Кедми подчеркнул, что российская сторона активно занимается разработкой и внедрением современного оружия, нацеленного на «нейтрализацию атакующих элементов флота США». «На море основное вооружение — это „Циркон“, новые торпеды, это комплекс „Кинжал“. Новые российские ракеты, которые сейчас входят в строй, — их также можно применять против кораблей», — заявил аналитик.

Эксперт также отметил, что США несут серьезные издержки на содержание флота. В связи с этим Кедми усомнился в эффективности трехстороннего объединения США, Великобритании и Австралии AUKUS, цель которого — защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Глен Ванхерк назвал Россию главной военной угрозой для Америки. По его мнению, несмотря на то, что Китай представляет для США «долгосрочную экзистенциальную угрозу», на сегодняшний день в военном плане наибольшую угрозу для США представляет собой Россия благодаря ее подводным лодкам.