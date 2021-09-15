В США призвали выработать более миролюбивую политику по отношению к России

В США призвали не допустить укрепления сотрудничества между Москвой и Пекином

США необходимо выработать более миролюбивую политику по отношению к России, чтобы не допустить укрепления сотрудничества между Москвой и Пекином. Об этом заявил старший научный сотрудник по исследованиям в области обороны и внешней политики в Институте Катона Тед Карпентер в журнале The American Conservative.

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По его мнению, Соединенные Штаты сильно рискуют, ведя холодную войну на два фронта: с Россией и Китаем. Исследователь подчеркивает, что это растягивает стратегические ресурсы. Он призвал американское правительство определиться, на каком сопернике сконцентрировать внимание.

Карпентер утверждает, что дипломатические споры Вашингтона с Москвой и торговая война с Пекином подталкивают Китай и Россию к наращиванию экономических и военных связей. Он опасается, что в случае полномасштабного конфликта союз двух государств превзойдет возможности Америки.

Исследователь считает, что США также должны сократить военное присутствие в других странах. Он подчеркнул, что вывод американских войск из Афганистана становится менее значимым на фоне попыток переместить базы в Центральную Азию.

Ранее заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен объяснил нежелание США воевать с Россией. По его словам, российские ядерные силы полностью модернизированы в отличие от американских. Он призвал Соединенные Штаты начать двигаться быстрее в контексте бюрократических процедур для модернизации оружия.