В США объяснили нежелание войны с Россией

Заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что сейчас российские ядерные силы полностью модернизированы в отличие от американских. Об этом пишет РИА Новости.

Генерал отметил, что именно этим объясняется растущая угроза для США со стороны России. Кроме того, угроза для США также исходит и от Китая. По словам Хайтена, основным стратегическим достижением для США является нежелание войны с этими двумя странами, поскольку конфликт может перерасти в ядерный, что станет катастрофой для вовлеченных в него стран и всей планеты.

Он призвал Соединенные Штаты начать двигаться быстрее в контексте бюрократических процедур для модернизации оружия. «У вас такие соперники, как Россия и Китай, а мы до сих пор двигаемся слишком медленно», — отметил он.

Ранее в публикации американского журнала Popular Mechanics описали возможный сценарий начала третьей мировой войны, которая, как уверены в издании, будет проходить между США и их противниками, вероятно, Россией или Китаем.