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В США спрогнозировали исход войны между Россией и Францией

RAND: Франция не обладает достаточными ресурсами для длительной войны с Россией
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Фото: BENOIT TESSIER / Reuters

Франция не сможет противостоять России в случае длительного военного конфликта. Об этом говорится в докладе американского аналитического центра RAND, передает Forbes.

Согласно документу, у Франции мощная армия, оснащенная современной боевой техникой. В ее составе есть новейшие самолеты, подготовленные подразделения спецназа и ядерное оружие. Тем не менее, французская армия ненадежна, так как не обладает людскими резервами и запасами боеприпасов для длительной войны с Россией, отмечают авторы исследования. В докладе подчеркивается, что Москва — сильный противник, которого Франция не сможет победить без помощи со стороны США.

Ранее экс-помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарон Митчелл заявил, что в возможной войне с Россией и Китаем у США мало шансов на победу. «По сути дела, Америка будет вынуждена воевать с армиями, которые используют ресурсы половины Евразии. Такая война перенапряжет силы американской армии, а может быть, даже полностью истощит их», — так шансы на победу США оценил политолог.

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