Китай осудил вмешательство США во внутренние дела России

Пекин поддерживает протест Кремля против вмешательства США во внутренние дела России. Об этом сообщил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

«Мы считаем, что выборы в Госдуму относятся ко внутренним делам России. Внешние силы не должны в это вмешиваться», — осудил дипломат действия США. По его словам, Китай как стратегический партнер РФ считает выборы в нижнюю палату российского парламента важным политическим событием.

10 сентября замглавы российского МИД Сергей Рябков вызвал посла США в Москве Джона Салливана. После встречи, которая продлилась 20 минут, американский дипломат отказался отвечать на вопросы журналистов. Рябков, в свою очередь, заявил, что у МИД есть доказательства нарушения законов РФ американскими цифровыми гигантами в преддверии выборов в Госдуму.

Госдепартамент США в ответ заявил, что Салливан нанес визит Рябкову для обсуждения двусторонних отношений между Белым домом и Кремлем. При этом в ведомстве не уточнили, считает ли американская сторона случившееся вызовом своего посла или же он просто посетил МИД.