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Китай осудил вмешательство США во внутренние дела России

МИД КНР считает недопустимым вмешательство США в выборы в Госдуму России
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Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Пекин поддерживает протест Кремля против вмешательства США во внутренние дела России. Об этом сообщил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

«Мы считаем, что выборы в Госдуму относятся ко внутренним делам России. Внешние силы не должны в это вмешиваться», — осудил дипломат действия США. По его словам, Китай как стратегический партнер РФ считает выборы в нижнюю палату российского парламента важным политическим событием.

10 сентября замглавы российского МИД Сергей Рябков вызвал посла США в Москве Джона Салливана. После встречи, которая продлилась 20 минут, американский дипломат отказался отвечать на вопросы журналистов. Рябков, в свою очередь, заявил, что у МИД есть доказательства нарушения законов РФ американскими цифровыми гигантами в преддверии выборов в Госдуму.

Госдепартамент США в ответ заявил, что Салливан нанес визит Рябкову для обсуждения двусторонних отношений между Белым домом и Кремлем. При этом в ведомстве не уточнили, считает ли американская сторона случившееся вызовом своего посла или же он просто посетил МИД.

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