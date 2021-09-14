В Пентагоне заявили о разрушении мира в случае войны с Россией и Китаем

Заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что в случае войны Соединенных Штатов с Россией или Китаем мир столкнется с разрушительными последствиями.

«Нашей целью должно быть никогда не вступать в войну с Китаем, никогда не вступать в войну с Россией, потому что этот день будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран. Он разрушит мир», — сказал представитель Пентагона.

Он выразил мнение, что необходимо продолжать вести переговоры с Россией и Китаем, поскольку у всех стран есть одна общая цель — никогда не воевать друг с другом. «Потому что война с ядерной державой — это плохо», — сказал американский генерал.

Ранее Хайтен заявил, что сейчас российские ядерные силы полностью модернизированы в отличие от американских. Он призвал Соединенные Штаты начать двигаться быстрее в контексте бюрократических процедур для модернизации оружия. Кроме того, по словам Хайтена, США для улучшения отношений с Китаем необходимо наладить диалог, страны пока практически не разговаривают друг с другом.