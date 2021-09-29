Китай предупредил о риске ядерной гонки из-за альянса AUKUS

Соглашение о передаче технологий строительства атомных подводных лодок Австралии, заключенное в рамках военного партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания, США), разрушает стратегический баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает РИА Новости.

По словам дипломата, действия Канберры обнуляют взятые ею обязательства по Договору о безъядерной зоне в южной части Тихого океана. «Атомные подводные лодки являются мощным оружием с точки зрения стратегической безопасности, они также способны нести ядерное оружие», — подчеркнул министр.

Ван И отметил, что примеру Австралии могут последовать и другие государства в АТР. Он предупредил о риске нового витка гонки вооружений из-за альянса AUKUS, вплоть до перехода ядерного порога.

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Цель сделки — защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе и объединение усилий в сфере развития оборонного сектора.

Канберра назвала причины появления в стране новых подлодок. Австралийское правительство делало расчет на то, что Китай воспримет появление у нее новых атомных субмарин как угрозу. Однако премьер-министр страны Скотт Моррисон уточнил, что альянс AUKUS не направлен против Китая, а является «позитивным партнерством не против кого-то, а за что-то».

Новый военный альянс AUKUS был создан на фоне роста напряженности между западными странами и Китаем. Пекин заявляет, что большая часть международных вод в Тихоокеанском регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных водах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая предпринимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.