Китай призвал НАТО остановить экспансию в Азиатско-Тихоокеанский регион

Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой НАТО Йенсом Столтенбергом призвал Североатлантический альянс остановить экспансию в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и сосредоточить свое внимание на Европе и Северной Америке. Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам дипломата, новые альянсы в АТР могут усилить конфронтацию между крупными державами и разжечь новую холодную войну. «НАТО должна придерживаться своего первоначального географического положения», — подчеркнул Ван И.

Столтенберг, в свою очередь, отметил, что блок обеспокоен «расширением ядерного арсенала» Китая, хотя и не рассматривает Пекин в качестве противника. В ответ китайский министр призвал руководство НАТО не поддаваться «дезинформации и лжи о Китае».

25 сентября бывший посол Китая в ООН Ша Цзукан заявил, что Китай должен приготовиться применить ядерное оружие, чтобы дать отпор новым альянсам. Он считает, что настало время «пересмотреть и отрегулировать» давнее обязательство не наносить ядерных ударов первыми.

Напряжение между Вашингтоном и Пекином в последние месяцы усилилось на фоне конкуренции в Тихоокеанском регионе. Китайские власти заявляют, что большая часть международных вод в регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных водах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.

В ответ Канберра (Австралия), Лондон и Вашингтон объединили усилия в стратегической сфере, создав военный альянс AUKUS. По словам официальных лиц США, участники альянса в рамках партнерского соглашения намерены противодействовать усилению Пекина в военной и технологической сфере.