Спецназ США в течение года тайно тренировал военных Тайваня

Войска США около года находятся на территории Тайваня для тренировки военных

Опасаясь давления КНР на Китайскую Республику (Тайвань), США тайно перебросили на остров войска, которые в течение года тренировали тайваньских военных. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на расследование The Wall Street Journal.

Американское правительство отправило на остров подразделение специальных операций США и контингент морских пехотинцев. Спецназ обучает небольшие подразделения сухопутных войск Тайваня. Морпехи тренируют местные военно-морские силы работе с малыми катерами.

Пентагон не стал подтверждать или опровергать эту информацию. «Наша поддержка и оборонные отношения с Тайванем по-прежнему соответствуют нынешней угрозе, исходящей от Китайской Народной Республики», — заявил пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби.

Ранее власти Тайваня назвали предполагаемую дату вторжения Китайской Народной Республики. Глава оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэн считает, что это случится в 2025 году, так как, по его мнению, в этот момент цена нападения на остров «станет ниже, а предназначенные для этого силы будут полностью готовы».

18 августа правительство Китая провело штурмовые учения в районе островного государства. НОАК отработала сценарий крупномасштабной операции с участием разных видов войск для нападения на остров, а также высадки десанта. По словам военного эксперта Сун Чжунпина, Китай устроил учения, чтобы потренироваться перед реальным захватом Тайваня.

Напряжение между Вашингтоном и Пекином в последние месяцы усилилось на фоне конкуренции в Тихоокеанском регионе. Китайские власти заявляют, что большая часть международных вод в регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных водах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.