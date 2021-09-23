В Китае назвали причины ухудшения отношений с США

Посол КНР в США Цинь Ган назвал причины ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном. Он отметил на видеоконференции, организованной фондом Джорджа Буша-старшего и центром Джимми Картера, что разжигание идеологической конфронтации приводит к значительным трудностям во взаимопонимании, передает ТАСС.

Дипломат также добавил, что американцы неправильно воспринимают и неверно трактуют подъем Китая, поэтому определяют взаимоотношения как противостояние.

«Определяют отношение Америки к Китаю как противостояние демократии и авторитаризма и разжигают идеологическую конфронтацию, которая привела к серьезным трудностям в отношениях между КНР и США», — заключил Цинь Ган.

Ранее главный редактор Global Times Ху Сицзинь заявил, что США стараются любыми средствами избегать военных столкновений с Россией и Китаем, потому что боятся, что в ходе конфликта стороны применят ядерное оружие.

Он отметил, что подобные заявления появляются из-за нарастающей напряженности между КНР Россией и Соединенными Штатами. Он считает, что американское правительство опасается возможных военных столкновений, так как не сможет мирно предотвратить их.

