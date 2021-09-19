В ООН призвали США и Китай отказаться от новой холодной войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что увеличивающиеся противоречия между США и КНР представляют опасность для мира. Он призвал государства отказаться от новой холодной войны, которая станет серьезнее предыдущей, передает CNN.

По мнению Гутерреша, в мире складывается ситуация, при которой две страны становятся «полностью конфронтационными». Это опасно для мира, подчеркнул он.

Обостряющиеся отношения между США и Китаем могут привести к «раздвоению» мировой экономики, появлению «конфликтующих военных доктрин», а также созданию стратегий развитий искусственного интеллекта, чего следует избежать.

«Я считаю, что нам надо избежать новой холодной войны, поскольку старая холодная война была проще в управлении. Сейчас все стало сложнее», — заключил Гутерреш.

Ранее США раскрыли свою цель в отношениях с Китаем. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Штаты не стремятся к конфликту или холодной войне с КНР, а планируют сохранить отношения с открытыми каналы связи.