Официальный представитель Белого дома Джен Псаки выступила в защиту генерала США Марка Милли, предположительно тайком звонившего в Китай из опасений, что бывший президент США Дональд Трамп начнет войну. Слова Псаки опубликованы в пресс-релизе на сайте Белого дома.

По словам Псаки, глава США Байден полностью доверяет генералу. Он верит, что Милли является патриотом, что «его верность Конституции не стоит под вопросом».

Из опубликованной в сентябре книги стало известно, что в последние месяцы правления Трампа Милли был уверен: действия главы государства развяжут войну с КНР. По его разведданным, Пекин полагал, что США готовятся к атаке из-за напряженности, вызванной военными учениями в Южно-Китайском море. Он был настолько напуган, что решил принять меры для предотвращения вооруженного конфликта. Кроме того, по словам Милли, через два дня после беспорядков в Капитолии 6 января он предпринял секретные действия, чтобы ограничить способность Трампа отдать приказ о нанесении ядерного удара.

Сам Трамп в связи с этим подчеркнул, что никогда не собирался начинать войну с Китаем. Он отметил, что признание Милли в связи с китайской стороной и обещании предупредить в случае готовящейся атаки следует расценивать как государственную измену.