Американский сенатор пригрозил судом главе Пентагона за Афганистан

Сенатор подаст в суд на главу Пентагона, если тот проигнорирует слушания по Афганистану

Если глава Минобороны США Ллойд Остин проигнорирует слушания Конгресса по ошибкам, допущенным при эвакуации американского контингента из Афганистана, на него придется подать в суд, пригрозил сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес. Об этом сообщает издание Military Times.

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Предупреждение последовало за неявкой руководителя военного ведомства на заседание комитета по иностранным делам палаты представителей США, которое прошло 13 декабря. На нем давал показания госсекретарь США Энтони Блинкен. Издание напоминает, что Остин объяснил свое отсутствие некими обстоятельствами, которые сделали визит невозможным.

Менендес отметил, что он в любом случае добьется показаний не только от Остина, но и от всех военных руководителей, кто был причастен к 20-летней кампании США в Афганистане. 28 сентября в Конгрессе пройдут слушания комитета палаты представителей по вооруженным силам. Кроме Остина, на них должны будут выступить председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли и глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи.

На слушаниях комитета по иностранным делам Блинкен заявил, что дальнейшее пребывание американской армии в Афганистане не принесло бы победы над «Талибаном» (запрещенная в РФ террористическая организация) правительству Ашрафа Гани. Об этом, по мнению главы Госдепа, свидетельствуют миллионы долларов и 20 лет, которые не исправили ситуацию.

Эвакуация американских войск из Афганистана закончилась 31 августа 2021 года. 1 сентября президент Джо Байден заявил, что с уходом из Афганистана завершается эра крупных военных операций США по переустройству мира.