США заявили об отсутствии угрозы попавшего в руки талибам оружия другим странам

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии угрозы для других стран со стороны попавшего в руки «Талибана» (организация запрещена в России) американского оружия. Об этом он сказал в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, передает ТАСС.

По его словам, Министерство обороны США уверено, что большая часть военной техники и вооружений, оставленных в Афганистане, не функционируют или вскоре перестанут быть таковыми, поскольку требуют обслуживания.

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«Она не представляет никакой крупной стратегической ценности — в плане создания угрозы нам или каким бы то ни было соседям Афганистана. Однако она обеспечивает "Талибан", как мы видели по многочисленным фотографиям, военной формой и стрелковым вооружением и некоторой другой техникой, которая теперь находится в их руках», — пояснил Блинкен.

Госсекретарь также сообщил, что Вашингтон лишился ряда возможностей по противодействию террористам после вывода сил из Афганистана, однако имеет способы компенсировать это. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены следить за возможным возрождением группировок и принять необходимые меры.

Блинкен заключил, что более продолжительное пребывание контингентов США в Афганистане не смогло бы укрепить безопасность страны. Он уточнил, что если 20 лет и миллионы долларов не исправили ситуацию, то дополнительные пять или десять лет не смогли бы ничего изменить. Кроме того, если бы не произошел вывод войск, талибы могли возобновить атаки на американских военных, что потребовало бы отправки значительно больших сил и грозило перспективой тупиковой ситуации.

Ранее исследователь Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета (SOAS) Сараджуддин Исар заявил, что после введения войск в Афганистан в 2001 году США совершили ряд ошибок, которые в итоге привели к провалу всей кампании и не смогли остановить «Талибан». Он уточнил, что американцы не смогли обеспечить своими реформами устойчивое развитие. Другая ошибка заключается в том, что помощь Вашингтона не обеспечила Афганистану экономической стабильности.

