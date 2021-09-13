Ветеран назвал бесполезным вторжение США в Афганистан

Власти США устроили бесполезную военную кампанию в Афганистане, продлившуюся 20 лет и не принесшую никакой пользы ни американцам, ни афганцам. Таким мнением поделился ветеран афганской войны Дэвид Вайсман в разговоре с «Лентой.ру».

Вайсман служил в Афганистане дважды: в 2006-м — 2007 годах, а также в 2010-м — 2011 годах. Ветеран рассказал, что на войне прежде всего занимался защитой военного священника (капеллана) и работал в горячих точках. В ответ на вопрос о том, как он оценивает итоги 20-летней кампании, Вайсман раскритиковал власти США и назвал кампанию бесполезной.

«Ради чего наши солдаты гибли, ради чего ветераны совершают самоубийства и страдают от психических расстройств... Я не могу найти ответ. 20 лет на то, чтобы все наладить, ушли впустую. Зачем Буш-младший вообще отправил туда войска? Он что, не мог убить [главу запрещенной в РФ «Аль-Каиды» Усаму] бен Ладена без этого?» — отметил Вайсман.

По его мнению, жители Афганистана не хотят демократии: в противном случае они бы не допустили интервенции «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана», и уже 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории страны. Вывод войск США завершился 31 августа.