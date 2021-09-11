Мир
 
Последние новости
В России выявили 18 891 новый случай коронавируса
Российские школьники украли деньги родителей и сбежали из дома
Москвичам стала доступна интерактивная карта столицы 50-летней давности 
Пушков отреагировал на заявление о скором нападении России на Эстонию
Глава «Нафтогаза» описал способ заблокировать «Северный поток-2» после запуска
Собянин оценил темпы восстановления экономических показателей Москвы
Танк Т-90С отбуксировали вручную
В туалете торгового центра на шестилетнюю москвичку упала плитка 
Стало известно о возможности для бразильцев из «Зенита» сыграть против «Челси»
Медведев рассказал о крахе «американской модели» в Афганистане
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы не решенные американцами проблемы Афганистана

Дмитрий Медведев: США не решили проблемы терроризма и наркопроизводства в Афганистане
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости

За 20 лет миссии в Афганистане США не смогли решить проблемы, связанные с терроризмом и наркотиками. Об этом в статье на «Газете.ру» написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что американские военные не смогли потеснить боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), которые из Сирии хлынули в Афганистан. В настоящий момент в регионе насчитывается несколько десятков тысяч террористов.

«Уход США из Афганистана лишь подогревает активность террористической организации, которая по-прежнему является огромной угрозой для Азии, Африки, Ближнего Востока и Европы», — отметил политик.

Другой нерешенной проблемой он назвал наркотики. С 2001 года производство опиатов в стране умножилось от 17 до 40 раз. Бывший президент уточнил, в настоящее время на долю Афганистана приходится порядка 85 процентов мирового уровня производства опиатов. При этом в стране действует налаженная схема, не зависящая от присутствия иностранных военных.

«Все эти примеры еще раз подтверждают тезис о том, что совершить демократическое чудо извне, заодно избавив мир от терроризма и наркотиков, невозможно. Вашингтон так и не смог стабилизировать ситуацию в бедной, измученной войнами стране, превратить ее в современное государство», — подытожил политик.

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана» (запрещено в России). 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. 31 августа весь иностранный контингент покинул республику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ветеран спецназа КГБ предрек США месть за Афганистан
Медведев рассказал о крахе «американской модели» в Афганистане
Генсек НАТО обвинил власти Афганистана в падении страны