Названы не решенные американцами проблемы Афганистана

За 20 лет миссии в Афганистане США не смогли решить проблемы, связанные с терроризмом и наркотиками. Об этом в статье на «Газете.ру» написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что американские военные не смогли потеснить боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), которые из Сирии хлынули в Афганистан. В настоящий момент в регионе насчитывается несколько десятков тысяч террористов.

«Уход США из Афганистана лишь подогревает активность террористической организации, которая по-прежнему является огромной угрозой для Азии, Африки, Ближнего Востока и Европы», — отметил политик.

Другой нерешенной проблемой он назвал наркотики. С 2001 года производство опиатов в стране умножилось от 17 до 40 раз. Бывший президент уточнил, в настоящее время на долю Афганистана приходится порядка 85 процентов мирового уровня производства опиатов. При этом в стране действует налаженная схема, не зависящая от присутствия иностранных военных.

«Все эти примеры еще раз подтверждают тезис о том, что совершить демократическое чудо извне, заодно избавив мир от терроризма и наркотиков, невозможно. Вашингтон так и не смог стабилизировать ситуацию в бедной, измученной войнами стране, превратить ее в современное государство», — подытожил политик.

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана» (запрещено в России). 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. 31 августа весь иностранный контингент покинул республику.