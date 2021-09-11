Ветеран спецназа КГБ предрек США месть за Афганистан

Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров предрек попытки мести Соединенным Штатам Америки за то, что случилось в Афганистане после их ухода из страны. По его словам, полностью исключать повтор событий 11 сентября 2001 года нельзя. Своим мнением эксперт поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Специалист отметил, что совершенный террористический акт 11 сентября 2001 года стал трагедией не только для американцев, но для всего мира. В то же время, подчеркнул Гончаров, Штаты не вынесли нужных уроков из этих событий.

«Если посмотреть на историю, мы увидим как американцы пытаются насадить свой менталитет, свои условия жизни и понятия в других странах, вспомним Вьетнам или Афганистан. Ушли и оставили за собой только ненависть. Исключать, что случилось в сентябре 2001 года в Америке, нельзя. Я не хочу каркать, но американцам будут мстить за Афганистан, в этом я не сомневаюсь», — сообщил ветеран спецназа КГБ.

Терроризм никуда не ушел

Однако, по мнению Гончарова, ни одна страна мира не готова к повторению этих событий. «Терроризм никуда не ушел. Он не уйдет ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Как вы знаете, основная задача террористов не в убийстве, а в смене власти. А недовольство властью и невозможность сменить ее законными, то есть мирными, способами будет всегда, поэтому это будет продолжаться», — высказался эксперт.

Гончаров уверен, что в консолидации сил заключается возможность если не полностью побороть терроризм, то хотя бы успешно ему противостоять. «До тех пор [пока] мировое сообщество не поймет, что угроза терроризма является проблемой номер один, и не отбросит свои политические воззрения, мы ничего сделать не сможем. Ни одна страна мира не может в одиночку защититься от терроризма», — заключил специалист.

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По мнению эксперта, для России эта угроза особенно ощутима. Он попросил задуматься над тем, что будет, если к власти в Афганистане придет ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в России). В таком случае под их воздействием окажутся и южные соседи России: Таджикистан, Киргизия, Туркмения, высказался он. «Те беженцы, которые уже сейчас бегут в эти страны, не могут рассчитывать на то, что их там прокормят. Они в итоге побегут к нам. И никто не дает гарантий, что кто-то из этих беженцев не является террористами. Но у меня есть надежда на то, что талибы (члены запрещенной в России террористической группировки «Талибан» — прим. «Ленты.ру») относятся к нам нормально, и мы постараемся найти пути, чтобы не допустить развития таких событий», — заявил Гончаров.

Если не забегать вперед, то на данный момент Россия является наиболее спокойным регионом, отметил он. «За это надо сказать спасибо нашей Федеральной службе безопасности, спецназу и руководству, которое уделяет внимание этой проблеме, что позволяет нам чувствовать себя спокойно в той вакханалии, что творится в мире», — резюмировал Гончаров.

11 сентября 2001 года члены «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) захватили четыре пассажирских самолета, совершили атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов, которые позже стали называть 9/11, погибли почти 3 тысячи человек, более 6 тысяч были ранены.