Бывший глава MI-6 указал на возможность предотвращения теракта 9/11

Глава MI-6 Джон Соэрс: теракт 9/11 можно было бы предотвратить сотрудничеством в разведке

Теракт 11 сентября 2001 года можно было бы предотвратить при условии сотрудничества служб разведки стран мира. Об этом заявил бывший глава британской Секретной разведывательной службы (MI-6) Джон Соэрс, передает РИА Новости.

По его словам, после террористической атаки, совершенной на Всемирный торговый центр, службы безопасности и разведки стран мира стали активнее делиться информацией друг с другом. Он отметил, что если раньше разведданными обменивались только близкие государства-партнеры, то сейчас ситуация изменилась в пользу большей открытости.

«Если бы было налажено сотрудничество в области разведки и объединены усилия по борьбе с терроризмом, которые мы разработали в течение двух десятилетий после 11 сентября 2001 года, теракты 11 сентября были бы перехвачены, они бы не произошли», — подчеркнул Соэрс.

По данным экс-главы разведки, число предотвращенных терактов в десять раз превышает число совершенных. «Кампания по борьбе с терроризмом переходит в новую фазу: у служб разведки и безопасности есть буквально тысячи людей, за которыми нужно следить», — заключил он.

5 сентября 2019 года стало известно, что президент России Владимир Путин за несколько дней до теракта предупреждал бывшего американского президента Джорджа Буша-младшего о возможной атаке. Об этом заявил дипломат Джордж Биби, бывший главный аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по России. По его словам, Путин звонил Бушу, так как российская разведка «выявила признаки надвигающейся террористической кампании».