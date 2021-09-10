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Секретная служба США опубликовала новые фото теракта 9/11

Секретная служба США опубликовала новые фото с места теракта у Всемирного торгового центра
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Фото: @SecretService

Секретная служба США опубликовала новые фото с места теракта 11 сентября 2001 года. Снимки появились на странице службы в Twitter.

Ведомство заявляет, что снимки будут публиковаться в течение нескольких дней в преддверии 20-летия со дня террористической атаки на Всемирный торговый центр.

Снимки предоставили сотрудники службы, работавшие вблизи места трагедии. «Никогда не забудем», — гласят надписи фото.

Ранее управление главного судмедэксперта Нью-Йорка спустя 20 лет опознало двух жертв терактов во Всемирном торговом центре 11 сентября. Это были первые опознания, проведенные с октября 2019 года. На данный момент опознано только 1647 (60 процентов) из 2753 жертв.

3 сентября Соединенные Штаты рассекретили отдельные материалы расследования, относящиеся к терактам 2001 года. Снять гриф секретности с них было одним из предвыборных обещаний американского лидера.

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