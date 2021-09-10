Перечислены главные мифы о терактах 11 сентября

Сегодня в обществе обсуждается множество версий о подрыве башен-близнецов 11 сентября в Нью-Йорке. В частности, находятся те, кто возлагает вину за произошедшее на США, якобы использовавшие инсценировку взрыва как повод для вторжения в Афганистан. В разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков разоблачил эти и другие мифы.

Подозрительные камеры

Подозрительным многие считают саму съемку взрыва: конспирологи обращают внимание на то, что камеры были как будто заранее повернуты в сторону башен-близнецов, что указывает на спланированную акцию. Марков отметил, что подобные предположения могут строить только те, кто не знаком с реальностью Нью-Йорка.

«Во-первых, если камеры были настроены заранее, то как же они могли снять самолеты, которых, по мнению конспирологов, не было? Ну и наконец, видеть здесь что-то подозрительное могут только те, кто не понимает, насколько этот город напичкан камерами — их там миллионы, они стоят буквально везде. К нам эта реальности пришла только лет 15 назад, но Штаты обгоняют нас в этом вопросе, так что 20 лет назад город уже был весь увешан камерами», — объяснил политолог.

Самолеты, которых не было

Даже согласившись поверить в то, что положение камер оказалось случайным, конспирологи выдвигают новую версию: видео были смонтированы. Однако самолеты «зафиксировали» не только потенциальные операторы, но и случайные прохожие. Марков также обращает внимание на то, что с учетом всех особенностей бюрократической машины США скрыть тайну подобного масштаба было бы невозможно.

Есть простой тезис, который разом опровергает все теории заговора. В США мощнейшая бюрократическая машина, в которой невозможно сохранить что-то в тайне. Система публичного госуправления штатами и федеральным правительством создавалась на протяжении 200 лет и очень хорошо отлажена, потому скрыть любой заговор, будь то 11 сентября или инопланетяне, невозможно ни фактически, ни теоретически. Банальный факт: политические партии, непартийные госструктуры постоянно находятся в условиях жесткой конкуренции, тем самым уравновешивая друг друга. И, если противник одной из них сделал что-то, другой тут же попытается это разоблачить политолог Сергей Марков

Политолог напомнил, что между республиканцами и демократами идет постоянная борьба, настоящая ненависть, в условиях которой невозможно утаить убийство нескольких тысяч человек.

Заговор, который был

И все же, по мнению собеседника «Ленты.ру», в истории 11 сентября есть место заговору. Он уверен: теракт был организован на американские деньги, только обходным путем и без желания на то первых лиц государства.

«Усама бен Ладен (основатель запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» — прим. «Ленты.ру») — член королевской семьи Саудовской Аравии, — обратил внимание Марков. — И хоть его и выкинули, он долгое время получал американские деньги, так что власти США тоже несут ответственность за эту трагедию. Саудовские спецслужбы тоже в какой-то мере были осведомлены о готовящемся теракте, но американцам важно иметь в союзниках правительство этой страны, многие чиновники США подкуплены саудовскими структурами. Эту линию постарались максимально затушевать, но она все равно пролазит».

Политолог добавил, что хоть руководство Саудовской Аравии и не желало взрыва башен-близнецов, но на периферии госструктур плелись коррупционные заговоры, которые и сделали заговор реальным.

Материалы по теме Хорошо забытые старые. Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов? «США унижены» Америка проиграла войну за Афганистан. Как это приведет к росту терроризма во всем мире?

Документы от конспирологов для конспирологов

Нередко в обсуждении потаенных смыслов 11 сентября всплывают загадочные доклады пожарных США, работавших на месте взрыва, а также заявления бывших сотрудников ЦРУ, утверждавших, что башни были взорваны не самолетами, а неким веществом, заложенным внутри зданий.

«На самом деле, все это частные мнения, — считает политолог. — Движение конспирологов ведь есть не только у нас, в Штатах оно еще сильнее. Сознание таких людей видит мир более управляемым, они не верят в хаос. Представители крупных наций видят, как властвуют крупные структуры, огромные правительства, и не могут представить себе, что во всех этих четко отлаженных механизмах есть место случайности. И здесь история как раз про это. Ну не видели какие-то пожарные обломков самолета, но вы вспомните масштаб разрушений, степень пожара. Самолет пролетел за доли секунды, огромные здания начали складываться и падать. Естественно, осколки нашли не сразу».

Афганистан

Главным аргументом в пользу своей теории конспирологи считают то, что Штаты использовали 11 сентября как повод для того, чтобы оккупировать Афганистан. Ведь последствия этого у всех на глазах — американские войска оставались в стране 20 лет, потратили на операцию огромное количество денег, часть из которых ушла не в те карманы.

Контраргумент здесь тоже довольно простой. В 2001 году США господствовали во всем мире, и в Европе, и в Азии, имея полное доминирование на Востоке. Им просто не нужно было еще больше власти. Все теоретики знают, что Афганистан — это кладбище империй. Там надорвались и британцы, и Советский Союз, и, как мы теперь видим, Штаты. У США не было никакого желания вводить туда войска, ведь там нечего получить — это нищая страна, где очень сложно на кого-то повлиять. В итоге американцы просто потеряли там триллионы долларов и потерпели поражение, что и предсказывали их эксперты политолог Сергей Марков

Политолог добавил, что, имея влияние, которое было у американцев на момент 2001 года, им даже не нужно было бы придумывать повод для ввода войск в Афганистан, мир в любом случае нашел бы оправдание такой кампании.

«Конспирологические теории отражают мечту людей о том, что если что-то и происходит, то не из-за темного хаоса, а из сознательного, пусть даже и злодейского, замысла», — заключил Марков.

11 сентября 2001 года члены «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских самолета, совершили атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов, которые позже стали называть 9/11, погибли почти 3 тысячи человек, более 6 тысяч были ранены.