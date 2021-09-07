Россия
 
Последние новости
Создан «вечный» материал для дисплеев
Альпы оказались под угрозой засухи
Бывшего пресс-секретаря Трампа задержали
У России захотели покупать больше газа
Дмитрия Киселева госпитализировали с коронавирусом
Женщина раскрыла простой способ придать белью приятный запах
Объяснено распространение «дельта»-штамма коронавируса
Мужчина выпил на яхте, прыгнул на спину проплывающей мимо акулы и попал на видео
В ВОЗ заявили о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в мире
Новости партнеров
Прослушать новость

Описаны «мозговые штурмы» в Кремле в первые дни после терактов 11 сентября

Бывший чиновник Кремля рассказал, как спецслужбы отреагировали на теракты 11 сентября
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Andrew Lynch / Flickr

После взрыва в Нью-Йорке башен-близнецов 11 сентября российские спецслужбы привели в полную боевую готовность, были проанализированы все возможные угрозы безопасности страны. Об этом «Ленте.ру» рассказал бывший начальник экономического управления Кремля, участник государственного визита президента Владимира Путина в США в ноябре 2001 года Антон Данилов-Данильян.

«В первые три-четыре дня в ходе различных мозговых штурмов мы обсуждали все возможные версии и угрозы, — описывает Данилов-Данильян. — Но постепенно пришли к выводу, что вряд ли нас ждет что-то подобное, хотя спецслужбы и привели в полную боевую готовность: были проанализированы все, даже самые незначительные сигналы, признаки, тщательным образом изучалась деятельность потенциальных террористов на территории России. Но уже тогда доминировало мнение, что по США был нанесен акцентированный удар, который вряд ли повторится в других странах мира».

Тем не менее спецслужбы, как отметил бывший чиновник, продолжили мониторинг потенциально угрожающих безопасности страны событий и попытались извлечь уроки из случившегося в США.

По его словам, до сих пор периодически звучат мысли о том, что теракт был инсценировкой властей США, и самолеты на самом деле не взрывались, а видимость теракта нужна была правительству для внутренних политических целей. Тем не менее никакой внятной аргументации, подтверждающей эту теорию, как и в принципе ее сторонников среди российских политиков, Данилов-Данильян не помнит.

«Наоборот, было очень много признаков и фактов, указывающих на то, что все было спланировано и организовано "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещенная в России), что разведсообщество США не имело к этому отношения, хоть страна во многом и способствовала развитию и распространению группировки. Все были убеждены, что такая чудовищная, бесчеловечная идея могла родиться только в головах террористов. Именно эта идея господствовала тогда, и не думаю, что в последние годы что-то принципиально изменилось», — подчеркнул Данилов-Данильян.

11 сентября 2001 года члены «Аль-Каиды», захватили четыре пассажирских самолета, совершили атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов, которые позже стали называть 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Предыстория: Бывший чиновник Кремля описал реакцию людей на высоких постах на теракты 9/11
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Подсчитаны траты США на борьбу с терроризмом в XXI веке
«Американского талиба» досрочно выпустили из тюрьмы
Подсчитаны миллиардные затраты США на войну с террором