Описаны «мозговые штурмы» в Кремле в первые дни после терактов 11 сентября

После взрыва в Нью-Йорке башен-близнецов 11 сентября российские спецслужбы привели в полную боевую готовность, были проанализированы все возможные угрозы безопасности страны. Об этом «Ленте.ру» рассказал бывший начальник экономического управления Кремля, участник государственного визита президента Владимира Путина в США в ноябре 2001 года Антон Данилов-Данильян.

«В первые три-четыре дня в ходе различных мозговых штурмов мы обсуждали все возможные версии и угрозы, — описывает Данилов-Данильян. — Но постепенно пришли к выводу, что вряд ли нас ждет что-то подобное, хотя спецслужбы и привели в полную боевую готовность: были проанализированы все, даже самые незначительные сигналы, признаки, тщательным образом изучалась деятельность потенциальных террористов на территории России. Но уже тогда доминировало мнение, что по США был нанесен акцентированный удар, который вряд ли повторится в других странах мира».

Тем не менее спецслужбы, как отметил бывший чиновник, продолжили мониторинг потенциально угрожающих безопасности страны событий и попытались извлечь уроки из случившегося в США.

По его словам, до сих пор периодически звучат мысли о том, что теракт был инсценировкой властей США, и самолеты на самом деле не взрывались, а видимость теракта нужна была правительству для внутренних политических целей. Тем не менее никакой внятной аргументации, подтверждающей эту теорию, как и в принципе ее сторонников среди российских политиков, Данилов-Данильян не помнит.

«Наоборот, было очень много признаков и фактов, указывающих на то, что все было спланировано и организовано "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещенная в России), что разведсообщество США не имело к этому отношения, хоть страна во многом и способствовала развитию и распространению группировки. Все были убеждены, что такая чудовищная, бесчеловечная идея могла родиться только в головах террористов. Именно эта идея господствовала тогда, и не думаю, что в последние годы что-то принципиально изменилось», — подчеркнул Данилов-Данильян.

11 сентября 2001 года члены «Аль-Каиды», захватили четыре пассажирских самолета, совершили атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов, которые позже стали называть 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены.

