«Американского талиба» досрочно выпустили из тюрьмы

«Американский талиб» Джон Уокер Линд был досрочно освобожден после 17 лет, проведенных в тюрьме за сотрудничество с террористами. Об этом сообщает ABC News.

Линд стал первым заключенным по обвинению в терроризме после терактов 11 сентября 2001 года в США. Из-за хорошего поведения он провел за решеткой лишь 17,5 лет вместо предполагаемых 20.

«Я понимаю, что он все еще является угрозой для Соединенных Штатов Америки и сторонником джихада, в котором был убит великий американец (сотрудник ЦРУ Майкл Спанн — прим. «Ленты.ру»). В этом есть что-то, что вызывает глубокую обеспокоенность», — сказал госсекретарь США Майк Помпео. Против досрочного освобождения выступали президент США Дональд Трамп и члены семьи преступника.

Как сообщают многочисленные источники, Линд до сих пор является приверженцем экстремистских взглядов. Условия его освобождения включают требования о прохождении психологических консультаций, отказ от поддержки экстремистского течения. Кроме того, на него наложили несколько ограничений, связанных с использованием интернета — например, общаться только на английском языке.

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Линд был захвачен в плен в 2001 году во время кампании американцев и их союзников против движения «Талибан» в Афганистане. Гражданин США и бывший житель Калифорнии, называвший себя Сулейманом аль-Фарисом, воевал на стороне боевиков. По совокупности обвинений Линду грозил пожизненный срок, но в 2002 году он пошел на сделку со следствием и получил значительно менее суровый приговор. «Американский талиб» просил бывшего главу государства Джорджа Буша о президентском помиловании, но ему было отказано.

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