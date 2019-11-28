Подсчитаны траты США на борьбу с терроризмом в XXI веке

США за последние 18 лет направили на так называемую глобальную войну с терроризмом около 6,4 триллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Институтом международных и общественных отношений Томаса Ватсона при Брауновском университете (штат Род-Айленд), пишет «Интерфакс».

Авторы исследования подсчитали все расходы страны, связанные с противодействием терроризму, после терактов 11 сентября 2001 года. Указывается, что в названную сумму входят не только расходы на проведение военных операций, но и затраты по уходу за ветеранами боевых действий, которые получили ранения в ходе службы.

При этом, уверены исследователи, правительство не раскрывает американским гражданам подлинные траты на борьбу с террором, и реальные издержки могут быть еще больше.

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В то же время, по мнению авторов доклада, несмотря на серьезное финансирование, попытки США победить терроризм оказались недостаточно эффективными как в Афганистане, так и в Ираке, а Ближний Восток превратился в политическую пороховую бочку. «Все это — прямые результаты близорукой одержимости Вашингтона по поводу доминирования на Большом Ближнем Востоке и противодействия террористическим угрозам, даже тем, которые напрямую не угрожают Соединенным Штатам и их гражданам», — говорится в тексте.

По словам исследователей, Соединенным Штатам следовало с самого начала борьбы с терроризмом обращать больше внимания на идеологическую составляющую войны. В дальнейшем же Пентагону придется научиться выстраивать свою деятельность в условиях более ограниченного финансирования и тщательнее следить за расходами — запросы оборонного ведомства не будут выполняться в полном объеме, так как приоритет будет отдаваться другим статьям американского бюджета.

По итогам 2018 года США стали лидером мирового рейтинга по военным расходам: страна потратила на оборону порядка 649 миллиардов долларов.

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