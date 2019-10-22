США приготовились вывести все войска из Афганистана

В Министерстве обороны США разрабатывают планы ускоренного вывода всех войск из Афганистана на тот случай, если президент Дональд Трамп внезапно отдаст соответствующий приказ. Об этом со ссылкой на военные источники сообщает NBC News.

По данным от анонимных членов командования, планы включают в себя вероятность того, что американский лидер потребует полного выхода из Афганистана в течение ближайших недель. Таких распоряжений пока не поступало, но соответствующую подготовку начали — неожиданный вывод войск из Сирии пришлось проводить в спешке, в Пентагоне его считают «репетицией» возможного ухода из Афганистана.

21 октября стало известно, что за последний год США негласно уменьшили число своих военных в Афганистане с 14 до 12 тысяч.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). После известий о планах Турции США отказались вступаться за курдов и вывели войска с севера Сирии.

Американская сторона в последние месяцы вела переговоры о прекращении огня и выводе иностранных войск из Афганистана. Однако в сентябре Трамп заявил, что считает переговоры с «Талибаном» мертвыми. Это произошло после теракта, устроенного движением в афганской столице Кабуле.

До этого стало известно, что проект соглашения США и талибов подразумевал вывод американских войск из Афганистана в течение 135 дней после подписания документа.

«Решительная поддержка» — миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана. Она проводится c 1 января 2015 года. Американские военные находятся в Афганистане с 2001 года, когда началась операция «Несокрушимая свобода», ставшая ответом на теракты 11 сентября.

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