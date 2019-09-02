Обговорен срок вывода войск США из Афганистана

Проект соглашения с движением «Талибан» (запрещено в России как террористическое) подразумевает вывод американских войск из Афганистана в течение 4,5 месяцев. Об этом сообщил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, пишет ТАСС со ссылкой на TOLO News.

По его словам, «американские силы покинут пять баз в течение 135 дней» после подписания документа. Халилзад добавил, что стороны достигли принципиального соглашения, однако окончательным такой вариант не будет, пока его не подпишет президент США Дональд Трамп.

В то же время советник президента Афганистана Вахид Омер отметил, что проект соглашения был представлен главе государства Ашрафу Гани Ахмадзаю. Последний встретился с Халилзадом, который рассказал ему о последних переговорах США и «Талибана».

В конце июля в Афганистане сформировали правительственную делегацию для переговоров с талибами.

Американская сторона в последние месяцы ведет переговоры о прекращении огня и выводе иностранных войск из Афганистана. Весной в Пентагоне сообщили, что у страны впервые с начала войны появился шанс на достижение мира.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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