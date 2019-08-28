Россия решила поручиться за террористов ради США

Москва готова выступить гарантом в соглашении между США и афганским движением «Талибан» (запрещено в России как террористическое). Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, Москва выступит «свидетелем подписания или гарантом выполнения соглашений», если стороны об этом попросят. Именно американцы и талибы должны между собой определить, каким будет международный механизм обеспечения договоренностей, добавила она.

В то же время директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов указал, что ни США, ни «Талибан» пока официально не подтверждали информацию, что они близки к достижению соглашения. «Полагаю, это просто аналитика, а не факт, что действительно они близки, и в самые ближайшие дни может быть определена дата подписания», — сказал он «Интерфаксу».

Дипломат добавил, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, судя по всему, «еще хочет посетить Кабул, чтобы проинформировать кабульское руководство». В этой связи содержание договоренностей пока неизвестно, отметил он.

США и талибы проводят очередной раунд переговоров в Катаре с 22 августа.

В конце июля в Афганистане сформировали правительственную делегацию для переговоров с талибами.

Россия ранее уже заявляла, что при необходимости готова помочь всем сторонам.

Американская сторона в последние месяцы ведет переговоры о прекращении огня и выводе иностранных войск из Афганистана. Весной в Пентагоне сообщили, что у страны впервые с начала войны появился шанс на достижение мира.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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