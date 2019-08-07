В теракте «Талибана» пострадали 95 человек

Радикальное повстанческое движение «Талибан» (запрещено в России) взяло на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Ранее стало известно, что в городе прогремел мощный взрыв — автомобиль со взрывчаткой взлетел на воздух у полицейского участка на западе Кабула. Первоначально сообщалось о 34 раненых, но, по обновленной информации, пострадали по меньшей мере 95 человек, в основном гражданские. В их числе — женщины и дети. Представители талибов подчеркнули, что целью нападения были полицейские и военные.

Представители правоохранительных органов сообщили, что минувшей ночью провели несколько успешных контр-террористических рейдов и уничтожили большое убежище боевиков.

В конце мая в афганской столице произошли два террористических акта за день — один из них устроили талибы, другой — «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России). Эти организации враждуют между собой на территории Афганистана.

Весной в Пентагоне сообщили, что у Афганистана впервые с начала войны появился шанс на достижение мира. До этого появилась информация, что представители движения «Талибан» договорились с США о выводе американских войск из Афганистана.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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