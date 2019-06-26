Талибы убили двух американских солдат в Афганистане

Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 26 июня. Об этом со ссылкой на представителей миссии НАТО сообщает Reuters.

Ответственность за атаку взяли на себя члены запрещенной в России террористической организации «Талибан». Сообщается, что за день до нее в страну на переговоры с афганским президентом приезжал госсекретарь США Майк Помпео, а 29 июня стартует седьмой раунд переговоров между Вашингтоном и талибами.

На предыдущих переговорах представители «Талибана» обязались прервать контакты с террористическими группировками, в том числе с «Аль-Каидой» (запрещена в России), и противостоять экстремистским организациям в обмен на вывод войск США из страны.

С начала 2019 года в Афганистане погибли по меньшей мере шестеро американских солдат. Всего с 2015 года потери афганского контингента США составляют 65 человек. В данный момент в стране находятся около 20 тысяч иностранных военных, большинство из них — американцы.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!