Афганистан пошел на переговоры с террористами

В Афганистане сформировали правительственную делегацию для переговоров с движением «Талибан» (запрещено в России как террористическое). Об этом сообщил госминистр по делам мира Абдуль Салям Рахими, передает РИА Новости.

В состав делегации вошли 15 человек. Как отмечается, это те, кто на мирных переговорах представят Афганистан «в политическом, социальном и национальном разнообразии».

В заявлении госминистра также указано, что Кабул согласен с США по следующим шагам, направленным на достижение мира.

Американская сторона в последние месяцы ведет с талибами переговоры о прекращении огня и выводе иностранных войск из Афганистана. Россия заявляла, что при необходимости готова помочь всем сторонам.

Весной в Пентагоне сообщили, что у Афганистана впервые с начала войны появился шанс на достижение мира. До этого появилась информация, что представители движения «Талибан» договорились с США о выводе американских войск из Афганистана.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!