Трамп помечтал о победе в Афганистане за неделю

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы одержать победу в Афганистане за неделю. Об этом он сообщил в Белом доме на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, передает The Hill.

«Я мог бы выиграть эту войну за неделю, но я просто не хочу убивать 10 миллионов людей. У меня были планы и, если бы я хотел выиграть, Афганистан был бы стерт с лица земли», — подчеркнул глава государства. По его словам, на всю операцию потребовалось не более 10 дней.

Американский лидер добавил, что не хочет идти по этому пути, назвав войну в Афганистане нелепой. «Мы не хотим быть полицейским и не должны им быть. Мы в Афганистане уже 18 лет», — резюмировал Трамп.

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В феврале в Пентагоне заверили, что любой возможный вывод войск США из Афганистана не будет односторонним. Отмечалось, что любые решения о сокращении числа американских сил будут предприниматься в координации с союзниками по НАТО.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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